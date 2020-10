Comece: Bruxelles, annullata la Messa per l’Europa. Card. Parolin interviene on line all’assemblea dei vescovi

La Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) informa che viene annullata la “Messa per l’Europa” prevista per mercoledì 28 ottobre in occasione del 40° anniversario della sua creazione. “Questa decisione – spiega un comunicato Comece – fa seguito alla sospensione di tutti i servizi religiosi nella regione di Bruxelles come parte di una più ampia serie di misure rafforzate annunciate sabato 24 ottobre dal governo regionale di Bruxelles volte a rallentare i casi di Covid-19 nella capitale belga”. La Messa per l’Europa avrebbe dovuto essere presieduta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. Nonostante questo cambio di programma, Parolin interverrà a distanza all’assemblea autunnale dei vescovi dell’Ue nella stessa giornata di mercoledì. Comece “ringrazia tutti coloro che si erano registrati per partecipare alla Messa per l’Europa. Vi terremo informati sull’organizzazione di una Messa per l’Europa in futuro e vi invitiamo già a visitare SanctuaryStreaming.eu, la piattaforma online che offre servizi religiosi in streaming dai santuari di tutta Europa”.