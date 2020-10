Pakistan: Unicef condanna attacco a scuola religiosa di Peshawar

(Foto ANSA/SIR)

L’Unicef condanna fermamente l’attacco a una scuola religiosa avvenuto oggi a Peshawar, in Pakistan. Secondo quanto riportato, sono state uccise almeno 7 persone e ferite più di 75, alcune delle quali bambini e insegnanti. “L’istruzione è un diritto fondamentale di ogni ragazza e ragazzo, ovunque. Le scuole non devono mai essere prese di mira. Devono rimanere ambienti di apprendimento sicuri sempre, per proteggere la crescita e lo sviluppo sano di bambini, adolescenti e giovani”, ha dichiarato Aida Girma, rappresentante dell’Unicef per il Pakistan. Secondo diversi resoconti, l’esplosione è avvenuta mentre gli studenti stavano frequentando una lezione mattutina alla Jamia Zubairia Madrasa, nella zona di Dir Colony nella città nordoccidentale del Pakistan. Questo avviene dopo un attacco a una scuola a Chitral nell’ottobre 2019 e una serie di attacchi a una decina di scuole – la maggior parte delle quali per ragazze – nel distretto di Gilgit-Baltistan a Diamer nell’agosto 2018.