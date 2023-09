Ecologia integrale: Caritas-Focsiv e Fondazione Lanza, al via iscrizioni per il terzo corso nazionale di formazione per comunità e parrocchie

Prende il via il 2 ottobre prossimo il III corso nazionale di formazione per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale. 6 incontri online – organizzati e promossi da Focsiv ETS, Caritas Italiana e Fondazione Lanza – che si svolgeranno fino al 11 dicembre 2023. Gli incontri si terranno i lunedì, ogni quindici giorni, dalle 17:30 alle 19:30. I temi verteranno sulla conversione ecologica, in particolare: verso sistemi alimentari sostenibili e politiche urbane per il cibo; verso comunità energetiche rinnovabili e solidali nello scenario della decarbonizzazione e, infine, verso la finanza etica e l’adozione di scelte di investimento e di risparmio sostenibili e responsabili. Il primo incontro di lunedì 2 ottobre, è, eccezionalmente, aperto gratuitamente anche ai non iscritti. A pochi giorni dall’uscita dell’aggiornamento dell’Enciclica Laudato Sì, annunciato da Papa Francesco, il corso è “teso ad ampliare e rinforzare il processo di crescita delle comunità e dei territori verso una maggiore consapevolezza ed attenzione alla cura della casa comune – spiegano gli organizzatori -, grazie al ruolo guida di chi opera nelle parrocchie, nelle associazioni, nel mondo del lavoro e dell’impresa, nelle istituzioni locali, nelle scuole, nella comunicazione per sensibilizzare, promuovere e sostenere, con anche iniziative di approfondimento e confronto, le pratiche di trasformazione in atto”. Per partecipare è richiesta l’iscrizione e il versamento di una quota di partecipazione di 30 euro. Ai partecipanti oltre alle lezioni e alla interazione con i relatori verranno forniti registrazioni, slide e documenti e, su richiesta, un attestato di partecipazione. Per ogni modulo di formazione i media partner potranno indicare ai partecipanti alcuni testi per l’approfondimento di alcune tematiche mentre Avvenire fornisce l’accesso gratuito al quotidiano on line. Per iscriversi al corso, entro e non oltre il 23 settembre, ci si può registrare al seguente indirizzo: https://forms.gle/dso87Ks5NNPnQtip7 ; il programma si può scaricare qui.