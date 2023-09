Tempo del Creato: diocesi Bolzano, pellegrinaggio sul Sentiero di San Francesco a Campo Tures

Il programma delle varie iniziative promosse nella diocesi di Bolzano-Bressanone per il Tempo del Creato prevede, sabato 9 settembre, il pellegrinaggio sul Sentiero di San Francesco a Campo Tures in valle Aurina.

Il pellegrinaggio lungo il sentiero di meditazione intitolato a san Francesco è organizzato dall’Ufficio diocesano per il dialogo con il contributo dei decanati di San Candido, Brunico e Tures e dall’associazione Tauferer Franziskusweg. La partenza è prevista per le 10 dal parcheggio Bad Winkel. Sono invitati gli ordini religiosi di ispirazione francescana, cittadini e rappresentanti delle istituzioni che hanno a cuore la salvaguardia del creato. Il pellegrinaggio, della durata di circa due ore, avrà luogo in qualsiasi condizione climatica. Una celebrazione ecumenica della parola avrà luogo alle 12, a fine cammino, nella cappella dedicata ai santi Francesco e Chiara. Si può raggiungere la cappella anche direttamente dal parcheggio superiore in località Ponte Rainer (sulla strada San Maurizio-Riva) con una facile camminata di circa 15 minuti.