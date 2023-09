Romania: Timisoara, incontro su management della Chiesa cattolica. Partecipano delegazioni da tutte le diocesi e le eparchie del Paese

(Foto CER)

Il finanziamento dei progetti della Chiesa, la digitalizzazione di vari servizi, la valorizzazione del patrimonio sono i temi al centro della Conferenza nazionale di management della Chiesa cattolica in Romania, in corso tra fino all’8 settembre a Timișoara. All’incontro partecipano delegazioni da tutte le diocesi e le eparchie della Chiesa cattolica in Romania: trentacinque laici, consacrati e sacerdoti, e quattro vescovi. Questa è la quinta edizione e il secondo incontro in presenza. “L’iniziativa – proposta dalla curia dell’arcieparchia di Blaj e abbracciata dalla Conferenza episcopale romena (Cer) – è nata dopo la partecipazione di una delegazione romena a un’incontro analogo negli Stati Uniti, organizzato dalla Conferenza episcopale americana”, spiega al Sir don Francisc Ungureanu, segretario generale della Cer. Il programma dell’incontro include contributi di specialisti e autorità amministrative ed ecclesiali, momenti di condivisione e preghiera, visite di progetti della diocesi di Timișoara finanziati da Ue, governo romeno e altre istituzioni. Nel pomeriggio di mercoledì, 6 settembre, è intervenuta con un messaggio video suor Alessandra Smerilli, del dicastero vaticano per lo sviluppo umano integrale, la quale ha sottolineato l’importanza di mettere la persona umana al centro dell’economia. Presente all’incontro il segretario di Stato per i culti, Ciprian Olinici, ha reiterato la volontà del governo romeno di sostenere i progetti delle Chiese.