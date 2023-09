Solidarietà: Dicastero per il Servizio della Carità, Università UniCamillus e Clinica Madonna della Fiducia, accordo per cure dentali gratuite ai bisognosi

foto: UniCamillus

Mercoledì 6 settembre è stato siglato un accordo tra il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, il prof. Gianni Profita, Rettore dell’Università UniCamillus, e il dott. Nicolò Vinciguerra, rappresentante della Clinica romana Madonna della Fiducia per fornire cure dentali gratuite ai poveri e ai bisognosi che si rivolgono all’Ambulatorio Madre di Misericordia e che, altrimenti, avrebbero difficoltà ad accedere a tali prestazioni. Il servizio si realizzerà anche presso la Clinica Madonna della Fiducia. L’Ambulatorio Madre di Misericordia è una struttura del Dicastero per il Servizio della Carità che offre assistenza sanitaria gratuita a coloro che vivono in situazioni di indigenza, di emarginazione o di difficoltà. L’ambulatorio, situato in Piazza San Pietro sotto il colonnato del Bernini, offre ogni anno oltre 14.000 prestazioni sanitarie a circa 6000 persone. La forte connotazione di servizio e di carità dell’iniziativa è stata la ragione comune che ha motivato tutti i protagonisti dell’intesa. Varato in forma sperimentale, il progetto si aggiunge ad altre iniziative umanitarie dell’Ateneo romano, ispirato alla figura di Camillo de Lellis, esempio di dedizione per i più deboli ed emarginati.