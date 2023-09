Diocesi: Assisi, sabato assemblea sulla “Carità politica”. Mons. Sorrentino, “la Chiesa non fa politica, ma educa i suoi figli a farla bene”

Sarà dedicata alla “Carità politica” l’assemblea diocesana di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino in programma sabato 9 settembre, dalle 9 presso il Centro pastorale di Santa Maria degli Angeli. “Il ministero dei pastori, istituzionalmente a servizio di tutti, non deve essere pregiudicato da logiche di parte e atteggiamenti impropri da ‘galoppini’ elettorali di questo o quel candidato, di questa o quella lista”, afferma il vescovo Domenico Sorrentino, spiegando che “in questo senso la Chiesa, come tale, ‘non’ fa politica. Educa tuttavia i suoi figli, in particolare i laici, a farla, e a farla bene. È un compito che fa corpo con la sua missione, ed è insieme cosa tanto urgente per la società”. “E per questo – prosegue il presule – mi auguro che, oltre ai cittadini, sia presente anche una rappresentanza delle istituzioni che ogni giorno, nel loro impegno politico, si trovano ad affrontare i temi posti anche dalla dottrina sociale della Chiesa”. Secondo mons. Sorrentino, “dobbiamo ritornare ai principi e concentrarci sulla formazione. In tutti gli ambiti, anche nel nostro, non è più ammessa una conoscenza superficiale. Bisogna conoscere la dottrina sociale della Chiesa e farla conoscere; in gioco sono la persona umana, la fraternità universale, la casa comune dell’ambiente. Rispetto a queste problematiche tocca alla Chiesa educare i cristiani al senso critico e profetico”.

Per quanto riguarda il programma di sabato 9, dopo un iniziale momento di preghiera seguirà la relazione “Carità politica, per una chiesa radicata nel territorio e nella storia” a cura di Marco Tarquinio, editorialista e già direttore del quotidiano Avvenire. Al termine di un momento di dialogo e confronto ci sarà l’intervento conclusivo del vescovo. Domenica 10 settembre alle 17, mons. Sorrentino presiederà la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Rufino, durante la quale verrà consegnato il Piano pastorale “Carità politica – Per una Chiesa radicata nel territorio e nella storia”.