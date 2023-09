Ucraina: De Dominicis (Unicef) su attacco ieri a mercato di  Kostiantynivka, “ancora bambini tra le vittime, questi attacchi devono finire”

“Ancora una volta, i bambini ucraini sono stati vittime di un altro orribile attacco”. E’ quanto afferma Regina De Dominicis, direttore regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale in una dichiarazione diffusa oggi sulla strage di ieri nell’area di mercato a Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, Ucraina orientale, colpita a metà giornata. Si parla di almeno un bambino tra le vittime. Il numero di persone colpite è destinato a salire. A Zaporizhizhia, una scuola e alcune abitazioni sarebbero state danneggiate in ulteriori attacchi. De Dominicis ricorda che le Nazioni Unite hanno verificato l’uccisione e la mutilazione di almeno 1.715 bambini da quando la guerra si è intensificata nel febbraio 2022, soprattutto a causa dei bombardamenti. “Ogni attacco, ogni vita persa o irrimediabilmente cambiata, lascia ferite durature e più profonde nel benessere mentale collettivo dei bambini ucraini”, commenta la rappresentante Unicef. “Questa guerra continua a essere una guerra contro i bambini, con ripercussioni che potrebbero ripercuotersi per generazioni. Questi attacchi devono finire. I bambini devono avere la possibilità di vivere la pace. Ancora una volta, chiediamo a tutte le parti di proteggere i civili e le infrastrutture civili, e di rispettare i loro obblighi legali e morali di proteggere i bambini”.