Omicidio a Villa Monticini: card. Betori (Firenze), “tragica vicenda che non cambia la nostra disponibilità all’accoglienza e all’integrazione”

(Foto Corriere Fiorentino)

“Un grande dolore per due vite spezzate, esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la Chiesa fiorentina. Preghiamo per le vittime e siamo vicini alle loro famiglie, e ai loro amici, che in questo momento piangono la morte di due persone care”. Così il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, commenta la morte dei due giovani avvenuta questo pomeriggio a Villa Monticini, struttura gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas. “Il pensiero va anche agli operatori che da tempo, quotidianamente, si sono presi cura degli ospiti della struttura e che ora sono distrutti da quanto successo. Questa tragica vicenda non cambia quelle che sono la nostra disponibilità all’accoglienza e all’integrazione di persone che fuggono dalla guerra, dalla fame e che chiedono a noi solo di essere accompagnate in un momento di difficoltà”, conclude il cardinale.