Diocesi: Lamezia Terme, una giornata insieme a Tropea per i ragazzi delle parrocchie di Cortale e Platania che si preparano alla Cresima

(Foto: diocesi di Lamezia Terme)

Sinodalità è anche condividere esperienze tra realtà che vivono territori diversi ma che hanno un obiettivo in comune. È stato così che i giovani parroci di Cortale e Platania, don Luca Gigliotti e don Giuseppe D’Apa, hanno pensato di far vivere ai ragazzi delle loro parrocchie che ad ottobre riceveranno il Sacramento della Cresima, un momento di preghiera e di convivialità comune a Tropea in una giornata vissuta all’insegna della collaborazione e dello scambio tra le due parrocchie e che ha visto i ragazzi vivere appieno questo momento come un unico gruppo. A darne notizia è la diocesi di Lamezia Terme, a cui appartengono le due parrocchie.

Dopo aver trascorso la mattinata al mare vivendo una dinamica esperienziale in spiaggia insieme ad un momento ludico e di svago, nel pomeriggio i cresimandi, accompagnati dai loro parroci e dai catechisti, hanno visitato i luoghi del beato Francesco Mottola “per conoscere da vicino la figura di questo testimone della nostra terra che ha saputo dare una risposta concreta ai bisogni di tanti fratelli e sorelle del suo tempo”. Una figura che ha molto incuriosito i ragazzi al punto che hanno anche intervistato gli abitanti del posto e i turisti “chiedendo alcune risonanze su questa figura così luminosa”.