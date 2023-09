Diocesi: Genova, celebrazioni in dialetto e in varie lingue per la solennità di santa Caterina Fieschi Adorno

Il 12 settembre si terranno a Genova le celebrazioni per la solennità di santa Caterina Fieschi Adorno. Alle 17.30 verrà celebrata la messa presieduta da mons. Lino Panizza, vescovo emerito di Carabayllo in Perù, con la partecipazione dei Confratelli cappuccini. Nei giorni precedenti la festività, sarà preceduta da un triduo di preparazione. Sabato 9 settembre, alle 17.30, verrà celebrata una messa in ricordo di Ettore Vernazza, fondatore dell’Ospedale degli Incurabili, nel V Centenario della sua morte. Nella mattinata di domenica 10 settembre, alle 11.30, si terrà una celebrazione eucaristica in lingua spagnola, presieduta da padre Rolando Falcon, per la Comunità Latino Americana ormai da anni stabilmente presente presso la chiesa di Santa Caterina. Al pomeriggio, a partire dalle 17, viene invece proposta una visita guidata alla scoperta della vita e delle opere della Santa genovese nonché al complesso artistico e architettonico di Santa Caterina. L’itinerario prevede la Chiesa della Ss. Annunziata di Portoria, la Cripta Grimaldi e la Cappella Superiore. La visita sarà preceduta da una breve proiezione-conferenza sulla storia del quartiere di Portoria. Alle 17.30 verrà celebrata una messa presieduta da padre Agostino Bassani. Infine, lunedì 11 settembre, alle 17.30, il rettore del Santuario, padre Vittorio Casalino, presiederà un’altra celebrazione questa volta in dialetto genovese. Per informazioni e per prenotazioni alla visita guidata di domenica 10 settembre (massimo 20 persone, prenotazione obbligatoria) è possibile contattare i recapiti seguenti: email, info@bccgenova.org; telefono, 010.8592759 – 377.3817248. La visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, sarà a cura di Daphne Ferrero e Luca Piccardo del Museo dei Cappuccini. È richiesto un contributo di 5 euro.