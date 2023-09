Germania: si terrà a Wiesbaden-Naurod l’assemblea plenaria autunnale dei vescovi. In agenda Sinodo, abusi, Gmg

Dal 25 al 28 settembre si svolgerà a Wiesbaden-Naurod l’assemblea plenaria autunnale della Conferenza episcopale tedesca. 65 i membri della Conferenza episcopale tedesca, guidati dal presidente, mons. Georg Bätzing. La sede sarà la Wilhelm-Kempf-Haus. Il focus delle consultazioni è un processo di riflessione sul percorso sinodale della Chiesa in Germania e le domande per il prossimo sinodo mondiale a Roma, che si svolgerà dall’ottobre 2023. Durante l’Assemblea generale si discuterà nuovamente il tema della lotta agli abusi sessuali e lo stato attuale della ristrutturazione di questo settore di lavoro, effettuata l’anno scorso. Il documento già approvato in materia di abusi spirituali sarà presentato al pubblico durante l’Assemblea generale, in una conferenza stampa nella giornata del 26 settembre: sotto la guida del vescovo Heinrich Timmerevers è stato creato il sussidio “Abuso dell’autorità spirituale – Come affrontare l’abuso spirituale” che è stato discusso e adottato durante l’assemblea plenaria di primavera del 2023. In questo modo la Chiesa cattolica fornisce un contributo alla discussione in questo campo. Altri temi riguardano la pianificazione dell’Anno Santo 2025 a Roma, uno sguardo alla Giornata mondiale della gioventù, che si è svolta a Lisbona nell’agosto 2023, e questioni politiche attuali come il problema del suicidio assistito. I vescovi affronteranno anche la situazione in Ucraina, Nicaragua e Niger di fronte alle guerre e ai conflitti internazionali.