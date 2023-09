Brasile: sale a 32 il bilancio dei morti per il maltempo nel Rio Grande do Sul

L’arcivescovo di Porto Alegre e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), dom Jaime Spengler, ha espresso il suo dolore per la tragedia che ha colpito il Rio Grande do Sul (di cui è capitale la stessa Porto Alegre) con le piogge, le inondazioni e il passaggio del ciclone extratropicale che ha lasciato migliaia di persone senza casa in varie regioni dello Stato. Secondo i dati provvisori della Protezione civile, è salito a 32 il numero dei morti e molte persone risultano ancora disperse. Tra le città più colpite ci sono Muçum, Roca Sales, Nova Bassano, Santa Tereza, Bento Gonçalves, Estrela, Ibiraiaras, Passo Fundo, Mato Castelhano, Encantado, Lajeado, Arroio do Meio, oltre al distretto di Santa Bárbara, a São Valentim do Sul.

Il presidente della Cnbb ha dichiarato che ancora una volta un evento climatico ha causato distruzione e morte in varie regioni del Rio Grande do Sul. Secondo l’arcivescovo, le diocesi di Santa Cruz, Caxias e la regione di Passo Fundo sono state le più colpite. “Stiamo monitorando la situazione nel miglior modo possibile – prosegue dom Spengler -. Ogni ora il bilancio delle vittime aumenta. Queste tragedie ci ricordano ancora una volta l’importanza di prenderci cura del clima e della nostra Casa Comune, che sta inviando segnali che ci mettono in guardia sulla necessità di rispettare e coltivare ciò che è necessario, affinché Madre natura possa continuare a offrire ciò di cui tutti abbiamo bisogno: le condizioni per la vita”. L’arcivescovo invia le sue condoglianze e assicura le sue preghiere a tutte le persone colpite e decedute e ribadisce che la Chiesa di Rio Grande do Sul e del Paese sta promuovendo azioni di solidarietà per contribuire ad alleviare le sofferenze di coloro che sono stati direttamente colpiti dalla tragedia.