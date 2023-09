Dicastero per la carità: firmato protocollo d’intesa per assistenza odontoiatrica ai senzatetto

Il Dicastero per il Servizio della Carità ha siglato ieri un protocollo d’intesa con l’Università Medica Internazionale UniCamillus e con la Clinica “Madonna della Fiducia” di Roma per l’assistenza odontoiatrica ai senzatetto che già vengono curati, per tutte le altre patologie, presso l’Ambulatorio “Madre di Misericordia”. Grazie a questo accordo, ha chiarito il card. Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, le persone povere che si rivolgono all’Ambulatorio “Madre di Misericordia”, dopo una prima valutazione, riceveranno poi le cure necessarie presso la Clinica “Madonna della Fiducia”, nel quartiere Appio Latino.