Ucraina: arcivescovo Gugerotti (prefetto chiese orientali) al Sinodo dei vescovi greco-cattolici, “vicinanza in questo momento di dolore, di sofferenza straziante e continua”

(Foto Ugcc)

L’arcivescovo Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, ha incontrato il Sinodo della Chiesa Greco Cattolica Ucraina ieri, 6 settembre, poco dopo l’incontro del Sinodo con Papa Francesco, che è durato circa due ore. L’arcivescovo, che è stato nunzio in Ucraina dal 2015 al 2020, ha sottolineato – si legge in un comunicato diffuso dalla chiesa greco-cattolica ucraina – il suo desiderio di “esprimere tanta vicinanza e tanto affetto in questo momento di dolore, di sofferenza straziante e continua”.” Ci vorranno grandi sacrifici e grandi fatiche per cercare di ridare il senso della dignità alle persone che hanno avuto la loro personalità fatta a pezzi”. Il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali ha anche sottolineato che per lui è importante “ascoltare dai vescovi le loro testimonianze”, cosa che “aiuta a capire meglio e a cercare di fare meglio il mio dovere, e anche di avvertire il Santo Padre di tutte le cose di cui sono al corrente”. Il Sinodo greco-cattolico ucraino è in corso a Roma dal 3 al 13 settembre.