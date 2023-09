Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani mons. Vaccari consacra sacerdote don Alessio Bertocchi

È in programma per domani, venerdì 8 settembre, nella cattedrale di cattedrale di Massa, l’ordinazione sacerdotale di don Alessio Bertocchi della parrocchia di S. Maria della Rosa e S. Maria Assunta in Montignoso. A presiedere il rito di consacrazione, con inizio alle 18, sarà il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari.

Don Bertocchi presiederà la prima messa domenica 10 settembre, alle 10.30, nella parrocchia di S. Maria della Rosa e S. Maria Assunta in Montignoso.