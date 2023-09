Diocesi: Concordia-Pordenone, domenica 10 settembre mons. Pellegrini ordina 5 nuovi diaconi

(Foto: diocesi di Concordia-Pordenone)

Domenica 10 settembre cinque nuovi diaconi saranno ordinati dal vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, nel duomo di San Marco, a Pordenone.

“È un particolare momento di grazia e di festa per la nostra Chiesa diocesana e per il nostro Seminario: cinque giovani hanno scelto di dedicare la vita al Signore nella Chiesa per essere dono di amore e di servizio ai fratelli e alle sorelle. Il diaconato che riceveranno li configura a Cristo servo e li prepara al presbiterato che riceveranno il prossimo anno, per essere con la loro vita segno e presenza di Cristo che annuncia, avvicina, guarisce, dona la vita. Il nostro rendimento di grazie va al Signore che li ha amati, scelti e chiamati a seguirlo nella via dell’Ordine sacro. La nostra gratitudine alle famiglie e alle comunità parrocchiali proprie e di esperienza pastorale che hanno coltivato questo seme di vocazione. Il nostro grazie speciale alla famiglia del Seminario che insieme, ciascuno nel suo ruolo (vescovo, educatori, docenti, parroci, personale), ha accompagnato e fatto fiorire quanto il Signore ha seminato”, scrive don Marino Rossi, rettore del Seminario diocesano di Pordenone, in vista dell’ordinazione diaconale di domenica.

I futuri diaconi sono Alex Didonè di 25 anni, Luca Toffolon di 27 anni, Riccardo Forniz di 25 anni, Diego Toffoletti e Riccardo Moro di 25 anni.