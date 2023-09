Diocesi: Fidenza, due giorni di fraternità e spiritualità per gli insegnanti di religione col vescovo Vezzoli

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, incontrerà gli insegnanti di religione cattolica della diocesi in una due giorni di fraternità e spiritualità. Questa proposta non è nuova per la diocesi: da due anni infatti il vescovo Vezzoli promuove le giornate di fraternità rivolte ai direttori degli Uffici diocesani per la pastorale che si tengono due volte l’anno.

L’appuntamento si è rivelato un’utile occasione per confrontarsi sulle iniziative promosse dagli Uffici nell’anno pastorale che volge al termine e per proporre insieme iniziative per il nuovo anno. Per gli insegnanti di religione le giornate si svolgeranno nella casa per ferie “Madonna della Neve” a Caderzone Terme (Tn) dall’8 al 10 settembre. Per i direttori degli Uffici diocesani, e quest’anno anche per i vicari foranei, invece l’appuntamento sarà il 15 e il 16 settembre.