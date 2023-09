Legalità: firmato Protocollo di Intesa tra Moige e Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità e della responsabilità

Siglato oggi il Protocollo di Intesa tra Moige (Movimento Italiano Genitori) e l’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità e della responsabilità: a firmarlo il Comandante Generale dell’Arma, Teo Luzi e il presidente del Moige, Maria Rita Munizzi. Il protocollo, riferisce una nota dell’Arma, prevede percorsi formativi, dibattiti, mostre e altre forme di comunicazione, pensati per i minori e le loro famiglie, incentrati su temi legati alla tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio culturale. Nello specifico, verranno proposti percorsi formativi, dibattiti, mostre e altre forme di comunicazione, pensati per coinvolgere attivamente bambini, ragazzi e le loro famiglie. Queste iniziative saranno incentrate su temi legati alla tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio culturale, cercando di promuovere anche concetti importanti, come l’inclusività e il rispetto verso il prossimo. Le attività avranno luogo presso scuole di ogni ordine e grado in diverse città italiane, cercando di dare la massima diffusione ai progetti, che vantano un enorme valore sociale non solo per i soggetti coinvolti, ma per tutti i cittadini. Diffondere una maggiore e migliore cultura della legalità e della sicurezza consente, si legge nella nota dell’Arma, di ottenere benefici in ogni ambito della società, poiché ogni persona che si vede coinvolta in queste iniziative, diventa essa stessa ambasciatrice di quanto si è interiorizzato. Valorizzare e rafforzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche, attori privati, scuole e famiglie è sicuramente il modo migliore per massimizzare i benefici di progetti come questi.