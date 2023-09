Omicidio a Villa Monticini: Lucchetti (Fondazione Solidarietà Caritas Firenze), “siamo sconvolti”

“Siamo sconvolti”. A dirlo è Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, appena giunto nel centro di accoglienza gestito dalla Fondazione a Tavarnuzze, subito dopo l’omicidio avvenuto nel pomeriggio. Un afghano ha infatti ucciso un connazionale a Villa Monticini.

“La morte di un giovane nostro ospite e le gravi condizioni in cui versa un altro giovane – dice Lucchetti – ci lasciano senza parole. Nel centro non si erano mai verificati attriti e tensioni”. L’omicida, dopo aver ucciso il connazionale, si è tagliato la gola e si è buttato dalla finestra, ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

“Siamo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini – conclude Lucchetti -. Ora prevale in noi il dolore e lo sgomento”.