foto: Msf

A Kostiantynivka, dopo l’attacco al mercato avvenuto ieri, 34 feriti sono stati ricoverati all’ospedale pubblico dove un team di Medici senza frontiere (Msf) lavora supportando il pronto soccorso. Tra i pazienti ammessi, 15 erano in pericolo di vita. Cinque persone sono state portate in sala operatoria per interventi chirurgici d’emergenza, mentre quattro pazienti in condizioni critiche sono stati trasferiti dai team di Msf a Dnipro dove riceveranno cure mediche specializzate.