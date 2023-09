Volontariato: Prato, la Misericordia di Grignano amplia la sede e la dedica a Massimo Carlesi

(Foto: Misericordia di Prato)

Una nuova “casa” per i confratelli e le consorelle in servizio intitolata alla memoria di Massimo Carlesi. È il regalo che la Misericordia di Grignano (frazione di Prato) vuole farsi in occasione del 35° anniversario della propria fondazione, avvenuta nell’estate del 1988. Il primo presidente fu proprio il compianto Carlesi, scomparso il 7 marzo scorso all’età di 67 anni, la cui passione civile è stata all’origine della nascita di una nuova Confraternita a Grignano. Tra i fondatori della sezione c’è anche l’attuale presidente Luca Livi, “tessera numero 26”, sottolinea con fierezza nel presentare l’ampliamento della sede di via Fiorentina, 100.

“Siamo una realtà in crescita, abbiamo un centinaio di volontari facenti servizio e la maggior parte di questi sono giovani, in particolare ragazze – dice Livi –, per questo abbiamo deciso di aprire nuovi spazi per la fratellanza, ma anche per il territorio di Grignano”. Non a caso il presidente definisce la sede della Confraternita un “ufficio pubblico”, perché “qui non viene soltanto chi ha bisogno del punto prelievi, dei servizi infermieristici, degli ambulatori medici, ma anche chi chiede un aiuto per contattare l’Asl, per trovare una badante oppure per avere un sostegno psicologico, perché a Grignano possiamo offrire anche quello, e gratuitamente per chi non ha modo di pagare”.

Per festeggiare il 35° di fondazione la sezione ha promosso un programma di iniziative che culminerà sabato 16 settembre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Grignano, con la messa di ringraziamento celebrata dal parroco e correttore, don Alessio Santini, e la vestizione di dieci nuovi confratelli e consorelle. Si comincia domenica 10 settembre con un open day nella sede di via Fiorentina. Dalle 10 alle 18 ci saranno dimostrazioni di rianimazione con Blsd, misurazione della pressione arteriosa e della glicemia. Dalle 14 è in programma la simulazione di un intervento di emergenza con il coinvolgimento di più pazienti. L’iniziativa è pensata come momento di esercitazione e formazione dei volontari in servizio.

Mercoledì 13 settembre, con partenza (e ritorno) dalla chiesa alle ore 20, ci sarà una corsa podistica non competitiva organizzata dal Gruppo sportivo Asd della Misericordia di Grignano. Giovedì 14 settembre, alle 21,15, “Esaltazione della Santa Croce”, momento di preghiera comunitaria in chiesa.

La “casa” per i confratelli e le consorelle nascerà su una struttura già esistente, attualmente usata come semplice rimessa, che si trova accanto alla sede, inaugurata esattamente dieci anni fa. Sono previste una sala, un dormitorio, un ufficio e una cucina, ovvero alcuni ambienti dove i volontari in servizio potranno soggiornare durante il turno, in attesa di montare sull’ambulanza in caso di richiesta di intervento da parte del 118. La sezione di Grignano è attiva nel servizio di emergenza urgenza coprendo una settimana il turno di notte, la settimana successiva è di riposo, mentre quella dopo una squadra è a disposizione di giorno. Accanto a questi spazi, nella parte nuova, che amplia la struttura esistente, verrà costruita e allestita una sala polifunzionale.