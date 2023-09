Il Papa ha nominato membri del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti i cardinali João Braz de Aviz, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le società di vita apostolica, e José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’educazione. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.