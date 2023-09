Tempo del Creato: Perugia-Città della Pieve, la diocesi promuove una preghiera, un incontro ecumenico e l’adorazione eucaristica con l’arcivescovo Maffeis

“Che la giustizia e la pace scorrano” è il tema per il Tempo del Creato 2023, un momento di preghiera ecumenica e di azione per la nostra casa comune che si è aperto il primo settembre con la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato e si concluderà il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi”. Lo ricorda Sonia Neri del Circolo “Laudato Si’”, presso la parrocchia di Ponte Valleceppi dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, nel presentare alcune delle iniziative di respiro diocesano promosse tra settembre ed ottobre e vertenti sul “tema scelto dal comitato ecumenico e ispirato dall’immagine del ‘fiume possente’ contenuto nel libro del profeta Amos: ‘Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne (Amos 5,24). Siamo chiamati – sottolinea l’animatrice del Circolo perugino – ad essere un fiume possente di giustizia e di pace”.

Risanare la casa comune. “Un richiamo per tutti ad unirci al fiume della giustizia e della pace, come tanti minuscoli affluenti che convergono in un fiume maestoso di riflessione e rinnovamento”, prosegue Neri in qualità anche di componente del direttivo dell’Ufficio diocesano per la pastorale del sociale e del lavoro. “Per risanare la nostra casa comune in modo che torni a pullulare la vita – precisa –, è necessaria la conversione del cuore e l’azione comunitaria. Il programma per il Tempo del Creato del Circolo Laudato Si’ di Perugia è stato il risultato del coinvolgimento dei vari carismi ecclesiali e di espressione cristiana condividendo il cammino ‘sinodale’ per dare vita e seminare giustizia e pace in ogni luogo”.

Tra gli appuntamenti delle prossime settimane, la preghiera di lode “Aprirò nel deserto una strada”, del 13 settembre, alle ore 21, presso la chiesa di San Nicola in Pretola (Pg), con la collaborazione del gruppo di preghiera “Figli della Luce” e della Comunità “La Compagnia” del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS); l’incontro ecumenico “Giustizia e pace”, del 26 settembre, alle ore 21, presso Il Mulino della Catasta in Ponte Felcino (Pg), condotto dal diacono Stefano Tenda, animatore del Circolo “Laudato Si’”, a cui interverranno Annarita Caponera, presidente del Consiglio delle Chiese cristiane di Perugia, Marco Agricola, studente in teologia della Chiesa evangelica valdese di Perugia, il diacono Carlo Cerati, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale del sociale e lavoro; l’adorazione eucaristica “Che la giustizia e la pace scorrano”, del 28 settembre, alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena in Ponte Valleceppi, con la collaborazione dell’Azione cattolica diocesana, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis. Interverranno il presidente diocesano di Ac, Stefano Marcucci, e la vice presidente e responsabile settore adulti dell’Azione cattolica diocesana, Veronica Rossi.