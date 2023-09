Inizio anno scolastico: Caritas Gorizia, torna l’iniziativa “Quaderno sospeso” giunta alla quinta edizione

Per l’inizio del nuovo anno scolastico la Caritas diocesana di Gorizia ripropone “Quaderno sospeso – Una gioia condivisa è più grande”, iniziativa solidale giunta alla quinta edizione.

“Aderire”, spiegano dalla Caritas, “è semplicissimo: in molte cartolibrerie di Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo e da quest’anno anche Romans d’Isonzo, che saranno riconoscibili dalla locandina esposta, al momento dell’acquisto di materiale scolastico per i propri figli ma anche semplicemente passando a prendere un giornale, una rivista o altro, sarà possibile acquistare un quaderno, una penna, delle forbici o qualsiasi altro materiale da cancelleria utile per la scuola, lasciandolo pagato, appunto ‘in sospeso’”.

Il materiale verrà successivamente preso in carico dall’Emporio della solidarietà di Gradisca d’Isonzo, che lo distribuirà a tutte quelle famiglie del territorio che accedono al servizio e che hanno figli in età scolare.

“Quaderno Sospeso” è promossa da Caritas diocesana di Gorizia, Emporio della solidarietà di Gradisca d’Isonzo, Circolo Acli “G. Boscarol” di Gradisca d’Isonzo aps, Comune di Gradisca d’Isonzo – assessorato all’Educazione e Comune di Farra d’Isonzo, ai quali quest’anno si unisce anche il Comune di Romans d’Isonzo.