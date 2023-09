Diocesi: Bologna, il card. Zuppi presiederà l’assemblea diocesana di presentazione del piano pastorale 2023/24

Sabato 9 alle ore 9.30 in Seminario l’arcivescovo di Bologna card. Matteo Maria Zuppi presiederà l’Assemblea diocesana di presentazione del piano pastorale 2023/24 sabato 9 settembre alle ore 9.30 nell’Aula Magna del Seminario (piazzale Bacchelli, 4) e terrà l’introduzione. Seguiranno la Lectio di don Maurizio Marcheselli, docente Fter, e gli interventi di Lucia Mazzola e mons. Marco Bonfiglioli, referenti sinodali diocesani, su “Il cammino sinodale della Chiesa italiana”. Al termine mons. Stefano Ottani, Vicario generale per la Sinodalità, e don Angelo Baldassarri, vicario episcopale per il Settore comunione, interverranno su “Linee guida per la diocesi di Bologna”. L’Assemblea terminerà con le conclusioni dell’arcivescovo e sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. L’evento proseguirà solo in presenza con i membri del Consiglio pastorale diocesano. “L’Assemblea diocesana – afferma Mons. Ottani – si svolgerà con modalità mista in presenza per i membri del Consiglio pastorale diocesano e in remoto per tutti gli altri che intendono partecipare. Ciò darà la possibilità a chiunque di ascoltare anzitutto la presentazione dell’icona biblica che guiderà il cammino del prossimo Anno pastorale, cioè la pagina evangelica dei “discepoli di Emmaus”. Sarà anche l’occasione per fare il punto sul percorso sinodale diocesano e sulle linee guida per la nostra Chiesa nell’anno che sta per cominciare, poco prima della tradizionale Tre Giorni del clero”. Da domenica 10 a martedì 12 a Berlino l’arcivescovo parteciperà all’incontro internazionale “L’audacia della Pace” proposto dalla Comunità di Sant’Egidio. Mercoledì 13 alle ore 16.30 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196) l’arcivescovo dialogherà con i referenti, gli educatori e i collaboratori a “3…2…1… Doposcuola”. L’evento è organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile e Opera dei Ricreatori. Alle ore 18.00 nella Sala “Leo De Berardinis” del Teatro Arena del Sole (via Indipendenza, 44) il Card. Zuppi parteciperà alla presentazione, proposta da Banco Bpm, del libro “I cattolici nella vita pubblica” di don Ugo Borghello (Edizioni Ares) alla presenza dell’autore.