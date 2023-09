Noticum: sulla rivista digitale giovani in missione e 9 video per animare la prossima Giornata missionaria mondiale

È online il numero di settembre di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano le “vacanze missionarie” di Centri missionari diocesani e istituti missionari che, dopo il Covid, hanno riportato i giovani nelle missioni nel sud del mondo. Sempre in primo piano i video proposti dalla Fondazione Missio per l’animazione della prossima Giornata missionaria mondiale che ha per titolo “Cuori ardenti, piedi in cammino”. Sono 9 i documentari proposti quest’anno, aperti da una riflessione del direttore di Missio, don Giuseppe Pizzoli, che da Assisi introduce e delinea il tema accostandolo alla vita di San Francesco e a quella dei missionari e delle missionarie di oggi. Don Marco Testa, direttore del Cum, analizza la nuova fase del Sinodo presentando l’Istrumentum laboris. E poi ancora: le notizie che ci arrivano dai missionari nei continenti; la Summer School della Facoltà Teologica del Triveneto in Thailandia con la partecipazione di una ventina di insegnanti e collaboratori dei Centri missionari diocesani; a un anno dalla morte di suor Maria de Coppi, il ricordo di padre Danilo Cimitan, comboniano amico di suor Maria, assieme alla pubblicazione da parte della diocesi di Vittorio Veneto, sua diocesi di origine, di un libretto contenente i suoi scritti. Noticum può essere letto e scaricato qui.