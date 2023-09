Papa Francesco: in viaggio per Marsiglia, prima di partire saluta 20 donne ospitate nella casa Dono di Maria

(Foto Vatican Media/SIR)

(da Marsiglia) Il Papa è partito per Marsiglia, méta del suo 44° viaggio apostolico internazionale, per la conclusione dei Rencontres Méditerranéennes. Questo pomeriggio a Casa Santa Marta, prima della sua partenza per Marsiglia – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – Papa Francesco ha salutato circa 20 donne ospitate nella casa Dono di Maria. Con loro erano presenti alcune Suore Missionarie della Carità, alla cui cura sono affidate. Giunto all’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino, alle ore 14.45 – a bordo di un A320 neo/ITA Airways – il Santo Padre è partito alla volta di Marsiglia.

L’atterraggio all’aeroporto internazionale di Marsiglia è previsto per le ore 16.15. Come di consueto, nel momento di lasciare il territorio italiano, il Papa ha inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un telegramma in cui si legge: “Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in visita a Marsiglia, dove prenderò parte a un incontro che riunisce chiese e città mediterranee allo scopo di riflettere sulle sfide dell’accoglienza, dell’integrazione e della fraternità, così da favorire il dialogo interculturale e promuovere vie di pace, mi è caro rivolgere a lei, signor presidente, il mio deferente saluto, che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale e sociale del popolo italiano”.