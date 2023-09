Diocesi: Modena e Carpi, domani mons. Castellucci apre l’anno pastorale nella chiesa parrocchiale di Gesù Redentore

Sabato 23 settembre, nella chiesa parrocchiale di Gesù Redentore – in viale Leonardo da Vinci, 220 a Modena – l’arcivescovo Erio Castellucci aprirà l’anno pastorale 2023/24 dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e della diocesi di Carpi, partendo dalle riflessioni emerse nel Cammino sinodale che inizia il suo terzo anno. Tema della riflessione, infatti, sarà il documento “Linee guida per la fase sapienziale del Cammino sinodale delle Chiese in Italia”.

L’assemblea, alla quale sono invitati i sacerdoti, i religiosi e le religiose, gli operatori pastorali e i fedeli delle due diocesi, sarà aperta alle 10 dall’intervento di don Simone Cornia, direttore del Servizio di pastorale giovanile. In seguito prenderanno la parola i referenti sinodali. Mons. Castellucci terrà l’intervento conclusivo. Al termine, l’arcivescovo conferirà il mandato agli operatori pastorali.