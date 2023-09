Tempo del Creato: Mantova, la diocesi porta nella basilica di Sant’Andrea due percorsi visivi e spirituali

In occasione del Tempo del Creato (1° settembre – 4 ottobre) la diocesi di Mantova porta dal 25 al 30 settembre nella basilica di Sant’Andrea due percorsi visivi e spirituali dal titolo “Emozioni per generare il cambiamento” e “Women’s cry”, a cura di Lia e Marianna Beltrami.

“Emozioni per generare il cambiamento” è un percorso supportato dal Dicastero del Servizio per lo sviluppo umano integrale della Santa Sede, che contiene fotografie realizzate dal fotografo musulmano Asaf Ud Daula del Bangladesh. In questi scatti l’enciclica Laudato si’ viene raccontata attraverso l’emblematica realtà del Bangladesh, uno dei Paesi nei quali sono più forti il “grido della Terra” e il “grido dei poveri”.

“Women’s cry” è stata ideata da Lia e Marianna Beltrami in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e le associazioni Wucwo-Umofc e World Women’s Observatory. Dopo l’esposizione in Piazza San Pietro a maggio 2023, verrà presentata a Cannes, Venezia e New York. Racconta attraverso le foto di 8 artisti la voce di donne di ogni parte del mondo, dall’Amazzonia al Bangladesh, dalla Turchia al Togo, dalla Grecia al confine ucraino. Le immagini sono accompagnate da alcune frasi dell’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, un’aspirazione mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale al di là di ogni confine.

Tutte le immagini saranno montate su pannelli lignei ricavati dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, che nel 2018 ha colpito l’area montana delle Dolomiti e delle Prealpi Venete.

A completare il percorso anche un video con le parole di Papa Francesco dedicate al cammino di conversione verso l’ecologia integrale e la fratellanza universale, evocate nelle encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti. Orari di apertura: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Saranno proposte due serate di approfondimento sull’enciclica Laudato Si’, che si terranno sempre all’interno della basilica. Lunedì 25 settembre alle ore 18.30 con Lia Beltrami, regista, scrittrice e produttrice, don Marco Campedelli, poeta e teologo, e Lucia Vincenti della Caritas Mantova. Modera Marco Pirovano (Tavolo del bene comune della diocesi di Mantova). Mercoledì 27 settembre alle ore 18.30 con Silvia Zanconato, biblista e fotografa, e Giovanni Pernigotto della Caritas Mantova e teologo.