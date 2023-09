Diocesi: Vercelli, in serata Marcia in ricordo del beato don Secondo Pollo. Da Collobiano a Quinto, dove l’arcivescovo Arnolfo presiederà la messa

Si terrà nella serata di oggi, venerdì 22 settembre, la 41ª Marcia in ricordo del Beato don Secondo Pollo, tradizionale appuntamento dell’arcidiocesi di Vercelli che quest’anno partirà da Collobiano per raggiungere Quinto Vercellese. Si tratta, viene sottolineato in una nota, di “una tradizione, quella della marcia, iniziata nel 1980 con l’intento di ricordare il sacerdote vercellese beatificato, 25 anni fa, il 23 maggio del 1998 da papa Giovanni Paolo II, divulgando la devozione”.

Stasera il ritrovo è fissato alle 20 a Collobiano, nella chiesa di S. Giorgio, dove si terrà l’inaugurazione del primo lotto di restauri. Alle 20.30, dall’inizio di via Roma (bivio per Quinto), partirà la marcia verso Quinto Vercellese. L’arrivo è previsto intorno alle 21 per la celebrazione della messa nella chiesa dei Santi Nazario e Celso, presieduta dall’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo. Sarà scoperta inoltre l’effige del beato con la reliquia. La Marcia è promossa dall’arcidiocesi di Vercelli, dal gruppo “Amici di don Pollo” e dalla sezione di Vercelli dell’Ana, l’Associazione nazionale Alpini.