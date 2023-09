Festival francescano: Bologna, il programma di sabato 23 settembre, presente anche il card. Zuppi

Continueranno i tanti appuntamenti a Bologna della XV edizione del Festival francescano anche domani, sabato 23 settembre. Si inizia la mattina, alle 10, con il workshop “Tra volere e valore: riflessione sulle regole e sulla loro capacità di dare un senso. Alla stessa ora, ma nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, ci sarà invece la conferenza “Dal sogno alla regola” con il teologo Pietro Maranesi. Alle 10.30, sul palco di piazza Maggiore, si terrà il dialogo “Gerusalemme, sogno di fraternità. Quello che ci può insegnare la Terra Santa”, con lo scrittore Eric-Emmanuel Schmitt e il cardinale Matteo Maria Zuppi. Un dialogo a partire dall’ultimo libro del noto romanziere francese “La sfida di Gerusalemme: racconto di un pellegrinaggio in Terra Santa” (LEV – edizioni e/o, 2023) e sulle tracce di quell’Uomo che ha insegnato a tutti il sogno possibile di essere fratelli e sorelle tra di noi..

Alle 11.30, presso l’Oratorio San Filippo Neri, è prevista la tavola rotonda dal titolo “Laudato Sì, strumento di dialogo universale e cassetta degli attrezzi per il cambiamento”.

Alle 12, invece, in piazza Maggiore, lo storico Alberto Melloni e la teologa Lidia Maggi, dialogheranno su “La Chiesa dei sogni”. Anche domani, pausa pranzo con “Nutri(m)ente” al chiostro della Basilica di S. Stefano e le “Fast conference” online. Poi, alle 14.30, due appuntamenti: nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, Elena Granata e Giovanni Mori parleranno di “Biodivercity”, mentre in Cappella Farnese Annalena Benini, scrittrice e neo direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, presenterà il suo “Annalena”.

Alle 15, presso la Fondazione per le Scienze Religiose, fra Enzo Fortunato con Piero Damosso e Alberto Melloni dialogheranno attorno al tema: “Può la Chiesa fermare la guerra?”. Sempre alle 15, il workshop in piazza del Nettuno “Dal sogno alla regola: la comunità di famiglie, il patto educativo e l’educazione all’amore”. Alle 15.30, oltre al workshop in piazza del Nettuno “Seconda stella a destra… la strada dei sogni”, tenuto da Enrica Sarrecchia, in piazza Maggiore ci sarà la conferenza “Sogni fragili”, con la filosofa Michela Marzano. Alle 16, presso la biblioteca della Basilica San Francesco, Jacques Dalarun, Marco Guida e Marco Bartoli dialogheranno “Intorno al Corpus franciscanum” (Edizioni Libreria Francescana, 2023). Alle 16.30, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, Erio Castellucci, Laura Ricci e Luca Vitali presenteranno “Prendersi cura del cammino sinodale” (EDB, 2023), mentre alle 17 in piazza Maggiore Vittorino Andreoli, insieme a Francesco Santi e Jacopo Trebbi, proporrà “Regola (Paradiso XI)”, una Lectura Dantis franciscana. Alle 17.30, nella sala del lapidario del Museo Civico Medievale, “L’arte racconta la Regola dei frati minori”. Alle 18, invece, il workshop “Datti una mossa: le vie del benessere nel verde urbano”. In Cappella Farnese si terrà la conferenza “Don Milani: vita di un profeta disobbediente”, con Erio Castellucci, Mario Lancisi e Federico Ruozzi. Nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, alle 18.30 ci sarà poi “Raccontando la Bibbia”. Alle 21, sul palco di piazza Maggiore, l’appuntamento è con lo spettacolo “Della festa anch’io son parte. E per cantare insieme i 60 anni del Piccolo Coro dell’Antoniano sulle note delle canzoni dello Zecchino d’Oro e non solo. A chiudere la giornata, alle 22.30, “Un incontro nella notte”: veglia di preghiera nella basilica di San Francesco.