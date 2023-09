Diocesi: Fidenza, da oggi le reliquie di santa Rita da Cascia accolte nella parrocchia di San Bartolomeo in Busseto

La parrocchia di San Bartolomeo in Busseto ospiterà da oggi le reliquie di santa Rita da Cascia, con un intenso programma di spiritualità che fino a domenica 1° ottobre coinvolgerà ragazzi e giovani, famiglie, anziani e ammalati. Il tema conduttore è desunto dal discorso che Papa Francesco ha tenuto alla Giornata mondiale della gioventù e dalla fraternità, tema cardine della lettera pastorale del vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, per il nuovo anno.

L’accoglienza delle reliquie avrà luogo stamattina, alle 10, sul sagrato della chiesa Collegiata; alle 17.15 Via Crucis cittadina e alle 21 veglia di preghiera con giovani e adulti. Domani alle 17.15 rosario meditato e alle 18 celebrazione eucaristica con la presenza del gruppo Alpini “Terre del Po”. Nella mattinata saranno invece coinvolti i ragazzi delle scuole medie. Domenica 24 settembre alle 15.30 avrà luogo un incontro con i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo; seguiranno giochi in oratorio e merenda per tutti. Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 settembre avrà luogo la tre giorni di ascolto, preghiera e riconciliazione sul tema “Vivi nella Chiesa di Dio e dei Santi” dalle 20.30 alle 22.30.

Giovedì 28 settembre alle 15.30 liturgia con anziani e ammalati con il sacramento dell’unzione degli infermi. Venerdì 29 settembre, dalle 8 alle 12, spazio alle confessioni. Alle 17.15 Via crucis al termine della quale la reliquia sarà portata a Roncole Verdi in occasione della celebrazione eucaristica per la festa patronale di San Michele che sarà presieduta da mons. Vezzoli.

Infine, domenica 1° ottobre alle 9.45 la reliquia sarà a Samboseto e alle 11 a Semoriva. Alle 18 celebrazione eucaristica conclusiva in Collegiata e al termine benedizione impartita alla città di Busseto e a tutto il territorio.