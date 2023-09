Difesa della vita: Mpv di Varese e Trento, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre a Villa Cagnola di Gazzada la due giorni “Voglio un Movimento spericolato!”

“Voglio un Movimento spericolato!”: è il titolo della due giorni, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, organizzata dal Movimento per la vita (Mpv) di Varese e da quello di Trento a Villa Cagnola di Gazzada, con il supporto delle Federazioni per la vita della Lombardia e del Trentino Alto Adige.

Obiettivi: sensibilizzare sulla realtà del Movimento per la vita; rendere più efficace l’azione culturale e preventiva dell’aborto procurato, da parte dei Movimenti per la vita, ma anche rendere protagonisti i Movimenti per la vita, ascoltare la loro voce, intessendo rapporti con altre realtà pro-life del territorio nazionale per una concertazione permanente e comune. Sono previsti anche i saluti in video conferenza della presidente del Movimento per la vita nazionale, Marina Casini.

La mattina del sabato sono previste le relazioni di Pino Morandini (“Il Mpv italiano: storia, laicità, sviluppo, futuro”), Medua Boioni Dedé (“Prima del concepimento: il valore dell’educazione alla regolazione naturale della fertilità”), Francesco Agnoli (“Filosofia della nascita”). Seguirà il racconto dell’esperienza di associazioni e il fare “rete” sul territorio: “Insieme per la vita” a Varese e provincia, Alleanza Cattolica, Advm, RnS, Divina Misericordia, Clomb, Mpv Varese, Cav Valceresio, Cav Malnate, Comboniani, Istituto Maria Ausiliatrice, ex allieve Salesiane, Nuovi Orizzonti…

Nel pomeriggio l’esperienza del Mpv di Varese: fare “ rete” nel web, il sito e il libro “ Una chat per la vita. 50 storie di speranza”. Previsti anche gli interventi dell’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, di Benedetto Rocchi e di Carlo Bellieni. Seguiranno gruppi di lavoro, la recita del rosario per la vita guidato e, dopo cena, la presentazione della mostra “Con gli Angeli” del Movimento per la vita di Varese, a cura di Susanna Primavera, consigliere Mpv Varese, e di Zoraya Martinez, presidente delle Ex Allieve Maria Ausiliatrice Varese.

Domenica la seconda e ultima giornata di lavori.