Diocesi: Savona-Noli, domani a Vado Ligure un’escursione alla scoperta di San Giacomo del Giovo

Continua con un buon riscontro di partecipazione il progetto turistico ambientale “La montagna, il gruppo, la strada” a cura dell’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport della diocesi di Savona-Noli. Sabato 23 settembre ci si ritroverà alle ore 9 in piazza Clelia Corradini a Vado Ligure per “San Giacomo del Giovo”, facile tour nel bosco percorso da antichi pellegrini, soldati e mercanti. Lunghezza 6 chilometri, dislivello 200 metri, durata 4 ore. Il 14 ottobre si partirà da Finale Ligure per andare alla scoperta de “Le borgate di Varigotti e la Chiesa San Lorenzo”, escursione sui sentieri della collina alle spalle della frazione alla scoperta delle antiche borgate e della chiesa, avvolti dai profumi della macchia mediterranea. Lunghezza 5 chilometri, dislivello 150 metri, durata 3 ore.

Il 4 novembre si potrà seguire il percorso “Noli e le sue chiese” lungo un sentiero panoramico attraverso cui si raggiungono i resti di alcune chiese romaniche, l’eremo del capitano De Albertis e la Grotta dei Falsari, a picco sul mare. Lunghezza 5 chilometri, dislivello 200 metri, durata 3 ore. Il 2 dicembre sarà possibile conoscere “Finalborgo, le sue chiese e i suoi castelli” lungo un percorso ad anello sul Monte Becchignolo per scoprire luoghi ed edifici che hanno abbellito la capitale del marchesato dei Del Carretto. Lunghezza 5 chilometri, dislivello 150 metri, durata 3 ore.

“L’iniziativa si propone di far conoscere l’ambiente in cui viviamo dal punto di vista culturale, storico, religioso e naturalistico, facendo esperienza di camminare insieme agli altri in fraternità e amicizia, per scoprire il riflesso di Dio in tutto ciò che ci circonda, dai più ampi panorami alle più esili forme di vita”, spiega la direttrice dell’Ufficio diocesano Manuela Pastorino. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la guida Paola Bussino al numero 3490936366 o all’e-mail paolabussino@alice.it.