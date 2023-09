Diocesi: Chiavari, domenica a Lavagna il XXIV Raduno delle Confraternite

Sarà Lavagna ad ospitare domenica 24 settembre il XXIV Raduno diocesano delle Confraternite di Chiavari. Il ritrovo è fissato per le 9 presso il sagrato della basilica di Santo Stefano per il concerto di campane a cura dell’Associazione Campanari liguri. Alle 10.15 prenderà il via la processione di confratelli e consorelle accompagnati dai grandiosi Crocifissi lungo le vie della città. Alle 11.30 sul sagrato della basilica di Santo Stefano, il vescovo di Chiavari, mons. Giampio Devasini, presiederà la celebrazione eucaristica (in caso di maltempo la messa sarà celebrata all’interno della basilica).