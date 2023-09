Diocesi: Pisa, domani a Cellole coordinamento delle Caritas parrocchiali su “Il valore comunitario della fede cristiana”

È in programma per la giornata di domani, sabato 23 settembre, il primo coordinamento delle Caritas parrocchiali della diocesi di Pisa. L’iniziativa sul tema “Il valore comunitario della fede cristiana” sarà ospitata dalle 10 alle 17, nel monastero di Cellole, che segue la regola di Bose. “Fra Emiliano – spiegano dalla Caritas diocesana – ci aiuterà a riflettere sul nostro essere chiesa a partire dalla prospettiva del servizio ai poveri.

Come costruire comunità servendo i poveri. Dedicheremo la mattina all’ascolto della parola di Dio e alla meditazione” mentre “il pomeriggio sarà un tempo utile per impostare il cammino di questo nuovo anno pastorale”.