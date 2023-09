Diocesi: Padova, il 23 settembre l’assemblea missionaria nella parrocchia di Mestrino

“Cuori ardenti, piedi in cammino. Ripartiamo con il Risorto come discepoli-missionari” è il titolo dell’assemblea missionaria diocesana di Padova che si terrà sabato 23 settembre alle ore 15.30 nella sala polivalente parrocchiale di Mestrino (Pd). Il titolo dell’assemblea, che apre il nuovo anno pastorale di animazione missionaria, riprende lo slogan dell’Ottobre missionario 2023 – “Cuori ardenti, piedi in cammino” – il mese tradizionalmente dedicato all’attenzione e alla sensibilizzazione missionaria.

L’assemblea coinvolge in particolare quanti nel territorio diocesano operano per la sensibilizzazione missionaria e collaborano con il Centro missionario diocesano. Il programma prevede un saluto iniziale da parte del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, che proprio quest’estate ha visitato anche i missionari fidei donum presenti in Thailandia, a cui seguirà la testimonianza dei giovani che hanno partecipato al percorso “Viaggiare per condividere”. Ospite dell’assemblea sarà il vescovo di Rumbek in Sud Sudan, mons. Christian Carlassare, originario di Piovene Rocchette. Ci saranno poi altre voci dalla missione: don Mattia Bezze, missionario fidei donum a Roraima in Brasile/Venezuela; don Stefano Ferraretto, missionario fidei donum a Robe in Etiopia, e Roberta Venturini, partecipante al corso estivo della Facoltà teologica del Triveneto in Thailandia. Esperienze e testimonianze che metteranno in comunione con il cammino che l’Assemblea sinodale sta facendo sul tema della chiesa ministeriale dove ogni battezzato vive il suo essere missionario. Su questo argomento si continuerà il dialogo con don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale. Seguirà un momento dedicato alla presentazione degli itinerari, programmi e materiali missionari.