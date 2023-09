Ucraina: Oms, Unicef e Ministero Salute, ufficialmente chiuso il focolaio di poliovirus rilevato nell’ottobre 2021

L’Oms Europa ha dichiarato ufficialmente chiuso il focolaio di poliovirus in Ucraina, rilevato nell’ottobre 2021. La risposta globale al focolaio avviata dal Ministero della Salute ucraino nel dicembre 2021 ha interrotto con successo la trasmissione del virus e ne ha impedito la diffusione in altri Paesi. Nel dicembre 2021, il Ministero della Salute ucraino ha approvato un piano d’azione per una campagna accelerata di recupero delle vaccinazioni per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, che non avevano ricevuto le dosi necessarie attraverso la vaccinazione di routine. “Arrestare la diffusione del poliovirus in un contesto di guerra è un risultato straordinario, che illustra chiaramente l’impegno delle autorità ucraine per il benessere della popolazione”, ha dichiarato Jarno Habicht, rappresentante dell’Oms in Ucraina.

“Dall’inizio dell’epidemia di polio in Ucraina nel 2021, l’Unicef ha consegnato dosi di vaccino antipolio ai bambini e ha fornito messaggi alle comunità sulla necessità di utilizzare questi vaccini”, afferma Veera Mendonca, vice rappresentante dell’Unices Ucraina. “Solo nel 2023, l’Unicef ha consegnato 890.000 dosi di vaccino orale bivalente contro la poliomielite e di vaccino inattivato contro la poliomielite”.

La risposta all’epidemia ha dovuto affrontare molteplici sfide dall’escalation della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. La guerra in corso ha ridotto il ritmo e la portata di una robusta campagna di vaccinazione di recupero, ha causato un massiccio sfollamento della popolazione, ha portato alla distruzione delle infrastrutture sanitarie e ha interrotto le rotte logistiche per le consegne di prodotti medici. Nonostante le sfide, i partner della Gpei hanno continuato a fornire supporto tecnico e operativo, compreso il rafforzamento delle capacità, adattato al contesto, per rafforzare i servizi di vaccinazione di routine, la sorveglianza delle malattie, la comunicazione e il trasporto dei campioni ai laboratori di riferimento all’estero.