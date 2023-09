Nigeria: p. Aneke (diocesi Enugu), “è stato liberato il prete rapito domenica scorsa”

Padre Marcellinus Obioma Okide, il sacerdote rapito domenica 17 settembre in Nigeria, è stato liberato sano e salvo. Lo riferisce l’agenzia Fides che riporta le parole del direttore della comunicazione della diocesi di Enugu, p. Anthony Aneke, che ha confermato il rilascio di p. Okide venerdì mattina, senza rivelare se è stato pagato o meno un riscatto. P. Okide è stato rilasciato intorno alle 20 di giovedì sera, 21 settembre. In un comunicato p. Aneke afferma: “Siamo lieti di informarvi che il nostro fratello e sacerdote, p. Marcellinus Obioma Okide, è stato liberato”. “La diocesi cattolica di Enugu è grata a Dio Onnipotente per la sua protezione data a p. Okide e vi ringrazia per le vostre preghiere e messe durante questo periodo difficile. La Madonna, Aiuto dei cristiani, interceda per noi e per il nostro Paese, la Nigeria”. Il sacerdote era stato rapito insieme ad altre sei persone lungo Eke-Affa-Egede Road nell’area governativa locale dello Stato di Udi interno alle 17 di domenica 17 settembre.