Diocesi: Belluno-Feltre, domenica per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato proiezione del docufilm “Non fare rumore” e messa con mons. Marangoni

In occasione della 109ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, la diocesi di Belluno-Feltre promuove per il pomeriggio di domenica 24 settembre una doppia iniziativa. Alle 16, presso la sala teatro del Centro “Giovanni XIII”, verrà proiettato il docufilm “Non fare rumore” di Alessandra Rossi, diretto da Mario Maellaro e prodotto da Rai 3, con la consulenza dello storico dei flussi migratori Toni Ricciardi, docente presso l’Università di Ginevra. Rossi e Ricciardi saranno presenti per l’occasione. “Il film – spiega il diacono Francesco D’Alfonso, direttore della Caritas diocesana – testimonia in modo efficace il dramma delle famiglie di emigrati italiani in Svizzera tra la metà degli anni Sessanta e quella degli anni Settanta, quando un accordo tra i governi italiano e svizzero apriva la strada all’emigrazione di braccia italiane nel Paese elvetico per contratti stagionali di nove mesi, la cui specificità era quella di riguardare esclusivamente la prestazione lavorativa, senza alcun riferimento alla vita familiare e ai diritti delle persone, particolarmente dei minori. Infatti, salvo un breve periodo di sei mesi, per il quale era possibile richiedere un visto turistico per i minori, al termine del quale dovevano essere rimpatriati, era fatto divieto ai lavoratori immigrati di portare con sé i figli. Questo ebbe pesanti ricadute sulla vita delle famiglie e sull’equilibrio e la crescita dei bambini. Quando non affidavano i figli ai nonni o a parenti ed amici rimasti in patria, i genitori portavano con sé i piccoli, nascondendoli nel bagagliaio dell’auto oppure non riportandoli in patria dopo la scadenza del visto turistico e li invitavano a non fare rumore, non gridare, non correre per le scale, non giocare…”.

Alle 18.30, poi, in cattedrale il vescovo Renato Marangoni presiederà la celebrazione eucaristica.