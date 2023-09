Comunità Sant’Egidio: Milano, domani per i 55 anni messa con l’arcivescovo Delpini

Domani, sabato 23 settembre, alle 18.15, sarà festa nella basilica di San Vittore al Corpo per il “popolo” di Sant’Egidio a Milano, che ricorderà i suoi 55 anni con una celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Alla liturgia sarà presente Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio nata a Roma nel 1968.

La basilica accoglierà gente di ogni età e condizione sociale insieme agli amici della Comunità, che “negli ultimi mesi hanno vissuto crescenti sofferenze, prima per la pandemia poi per le conseguenze, anche economiche, legate alle guerre”. Proprio la memoria di quella in Ucraina, come di tante altre guerre in corso nel mondo, non sarà dimenticata nel corso di questo anniversario. All’insegna della solidarietà, della preghiera e dell’impegno per la pace.

Nel “popolo” che parteciperà alla liturgia tanti i senza fissa dimora, gli anziani, gli immigrati oggi integrati nel nostro Paese, le famiglie rom con i loro figli che oggi studiano alle scuole superiori, i rifugiati venuti con i corridoi umanitari e i profughi approdati in Italia anche negli ultimi mesi. Un popolo che ha fatto della gratuità dell’impegno per i più vulnerabili una costante della sua storia e che si interroga con responsabilità sulle nuove domande che salgono da un mondo lacerato dalla crisi economica, da tante guerre e dalla questione ambientale. Alla liturgia seguirà una festa con tutti i partecipanti.