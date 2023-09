Papa Francesco: arrivato a Marsiglia

(da Marsiglia) Il Papa è arrivato a Marsiglia, con atterraggio alle 16.15 come previsto da programma. Al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Marsiglia, Francesco è accolto dal primo ministro della Repubblica di Francia, Élisabeth Borne, e da quattro bambini in abito tradizionale che gli offrono dei fiori. Dopo l’esecuzione degli inni e la Guardia d’Onore, ha luogo la presentazione delle rispettive delegazioni. Al termine il Papa, accompagnato dalla premier, raggiunge il Salone Hélène Boucher per un breve incontro. Quindi si trasferisce in auto alla basilica di Notre-Dame de la Garde per la preghiera mariana con il clero diocesano, il primo dei due momenti pubblici del suo 44° viaggio apostolico internazionale a conclusione degli Rencontre Méditerranéennes. Al termine della preghiera mariana, il momento di raccoglimento con i leader religiosi presso il Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare.