Cinema: Gff, generazioni di giffoner in viaggio tra Germania, Georgia, Macedonia del Nord, Spagna, Giappone, Qatar e Olanda

(Foto: Giffoni Film Festival)

Riprendono le missioni all’estero di Giffoni. Juror e team sono pronti a preparare la valigia per partecipare a numerosi festival e rassegne, incontrare i loro coetanei, confrontarsi con il meglio della produzione audiovisiva internazionale, accrescere le loro conoscenze e portare il brand e i valori di Giffoni nel mondo, vivendo così, ancora una volta, un’esperienza unica e indimenticabile.

Si parte con “Schlingel – International Film Festival for children and young audicence”, in programma dal 23 al 30 settembre a Chemnitz, in Germania. Giunto alla 28ª edizione e diretto da Michael Harbauer, il festival offre una panoramica delle più recenti produzioni internazionali nel campo della cinematografia per bambini e ragazzi.

Quasi in contemporanea, dal 25 settembre al 1° ottobre, il direttore generale di Giffoni Jacopo Gubitosi, insieme ad Anna Falivene, responsabile delle relazioni internazionali, e una nutrita presenza di giffoner, saranno a Tbilisi, in Georgia, per la sesta edizione del “Taoba Film Festival”, rassegna dedicata ai ragazzi diretta da Levan Dvali. Al Taoba, i giovani, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, valuteranno e selezioneranno i diversi film per ciascuna categoria. L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare l’industria cinematografica del Paese, dall’altro scoprire e far crescere nuovi talenti, offrendo loro l’occasione di incontrarsi e di realizzarsi nel solco di una passione comune.

Dal 5 al 10 ottobre sarà la volta dell’undicesima edizione del “Giffoni Macedonia Youth Film Festival” che si terrà a Skopje. Tantissimi i ragazzi italiani che parteciperanno al festival ispirato e organizzato da Giffoni e che si svolge con il sostegno della Direzione generale per il Cinema del Ministero della Cultura. L’evento, organizzato da Giffoni con l’associazione macedone Planet-M, metterà in dialogo, con il suo programma juror, cinema e idee.

Dal 16 al 29 ottobre si vola in Spagna, a Valencia, per l’undicesima edizione del “Mice Film Festival” dedicato al cinema per giovani, insegnanti e appassionati. Obiettivo del direttore Voro Huertas e del suo staff, è quello di promuovere l’uso degli audiovisivi per l’insegnamento, indirizzando i giovani a un uso creativo di tutte le piattaforme, affinché non siano semplici destinatari passivi delle informazioni.

Dal 1° al 6 novembre si farà tappa in Giappone, a Tokyo, per il “Kineko International Children’s Film Festival” che quest’anno festeggerà il suo trentennale. Il festival è dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, divisi in due categorie: Children e Teen, pronti a conoscere e a visionare prodotti audiovisivi provenienti da tutto il mondo, alla presenza di tanti ospiti. Il giorno prima dell’inaugurazione, il 31 ottobre, la delegazione di Giffoni incontrerà la direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Tokyo Silvana De Maio.

Dall’8 al 16 novembre tocca all’”Ajyal Film Festival di Doha”, in Qatar, che è stato fondato e promosso dal Doha Film Institute e vanta, da sempre, il sostegno nonché la presenza di Giffoni. Il termine Ajyal in arabo si traduce generazioni, riferendosi ai ragazzi – di età compresa dagli 8 ai 21 anni – di diverse nazionalità che animano il festival.

In contemporanea, dall’8 al 19 novembre, ad Amsterdam si svolgerà l’“Idfa – International Documentary Film Festival”. Si tratta del principale festival di cinema del reale in Europa e il più prestigioso e ambito mercato di co-produzione a livello internazionale.

Infine dal 17 al 25 novembre una delegazione sarà a Gijon, in Spagna, per partecipare al Festival internazionale del cinema giunto alla 61ª edizione.