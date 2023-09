Rosario Livatino: Macerata, in cattedrale evento e messa per ricordare il beato

In occasione del 33° anniversario dell’uccisione per mano della mafia, il beato Rosario Livatino verrà ricordato oggi, venerdì 22 settembre, in cattedrale a Macerata. Era infatti il 21 settembre 1990 quando sulla Agrigento-Caltanissetta si compì il martirio del “giudice ragazzino”.

L’evento, patrocinato dalla diocesi di Macerata e dall’Ordine degli avvocati di Macerata, inizierà alle 18 con un intervento dell’avvocato Angelo Salvi, membro del Centro studi Rosario Livatino, e proseguirà con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, dedicata ai giuristi e in suffragio dei giudici e degli avvocati del Foro di Macerata deceduti.