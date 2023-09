Formazione: Conferenza episcopale marchigiana, nel nuovo anno accademico condivisione di corsi tra Istituto teologico e Issr “Redemptoris Mater”

Per iniziativa della Conferenza episcopale marchigiana, prende il via, a partire dall’anno accademico 2023-2024, un rinnovato percorso formativo dell’Istituto teologico marchigiano e dell’Istituto superiore di scienze religiose “Redemptoris Mater” che condivideranno, soprattutto nei primi tre anni di corso, buona parte della loro attività accademica. Ciascun Istituto manterrà la propria specificità: il Teologico, pur restando aperto anche ai laici, pensato soprattutto per formare i futuri ministri ordinati; Scienze religiose indirizzato in modo specifico a operatori pastorali, insegnanti della Religione Cattolica e a quanti intendono approfondire la propria formazione teologica. La condivisione dei corsi offrirà a seminaristi e laici l’opportunità di mettere in comune le proprie esperienze di vita, in un cammino unitario e sempre più sinodale della Chiesa.