Papa a Marsiglia: “oggi Marsiglia ha di fronte a sé un bivio: incontro o scontro”

(da Marsiglia) “Alle radici dei tre monoteismi mediterranei c’è l’accoglienza, l’amore per lo straniero in nome di Dio. E questo è vitale se, come il nostro padre Abramo, sogniamo un avvenire prospero”. Ne è convinto il Papa, che nel Momento di raccoglimento davanti al Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare, occasione del suo secondo discorso a Marsiglia, ha rivolto un esigente appello ai presenti: “Noi credenti dobbiamo essere esemplari nell’accoglienza reciproca e fraterna. Spesso non sono facili i rapporti tra i gruppi religiosi, con il tarlo dell’estremismo e la peste ideologica del fondamentalismo che corrodono la vita reale delle comunità”. “Oggi pure Marsiglia, caratterizzata da un variegato pluralismo religioso, ha davanti a sé un bivio: incontro o scontro”, la tesi di Francesco: “E io ringrazio tutti voi, che vi schierate sulla via dell’incontro: grazie per il vostro impegno solidale e concreto per la promozione umana e per l’integrazione. È bello che qui, insieme a diverse realtà che lavorano con i migranti, ci sia il Marseille-Espérance, organismo di dialogo interreligioso che promuove la fraternità e la convivenza pacifica”.