Commissione Ue: altri 1,5 miliardi all’Ucraina. Von der Leyen, “assistenza immediata e promozione di riforme trasformative”

La Commissione ha versato oggi all’Ucraina 1,5 miliardi di euro nell’ambito del pacchetto Assistenza macrofinanziaria (per un valore massimo di 18 miliardi di euro). “Con questo strumento, l’Ue – spiega un comunicato – si aiuta l’Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamento immediato, con un sostegno finanziario stabile, prevedibile e consistente nel 2023”. Con il pagamento di oggi, quest’anno l’Ucraina ha finora ricevuto 13,5 miliardi di euro nel quadro dell’assistenza macrofinanziaria. “Questo sostegno aiuterà l’Ucraina a continuare a pagare salari e pensioni e a mantenere operativi i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite. Permetterà inoltre all’Ucraina di garantire la stabilità macroeconomica e di ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia nella sua guerra di aggressione, come le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto, le strade e i ponti”. La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Proprio quest’anno abbiamo pagato 13,5 miliardi di euro per aiutare l’Ucraina a mantenere in funzione ospedali, scuole e altri servizi. Mese dopo mese, il nostro sostegno continuo aiuta anche l’Ucraina a pagare stipendi e pensioni. Questa assistenza rapida e flessibile è adattata alle esigenze del Paese e promuove anche riforme trasformative in Ucraina. Il nostro impegno a fianco dell’Ucraina è costante e continueremo a fare la nostra parte per ricostruire un Paese moderno e prospero”.