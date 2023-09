Diocesi: Assisi, domani campioni benemeriti del ciclismo italiano al Museo della Memoria

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

Faranno tappa anche al “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944″ i partecipanti alla “Scalata al Tricolore” l’evento ciclistico che si terrà il 23 settembre e organizzato dall’Ancri (Associazione nazionale insigniti Ordine al Merito Repubblica Italiana) sezione di Foligno-Valle Umbra, e da La Francescana Ciclostorica asd, inserito nel programma delle iniziative previste per le giornate de La Francescana, che si svolgeranno dal 22 al 24 settembre. “Siamo ben lieti di accogliere gli amici della Francescana, il presidente Luca Radi e questi campioni benemeriti del ciclismo italiano – dichiara Marina Rosati, ideatrice e curatrice del Museo della Memoria di Assisi –; saranno presenti anche il vescovo di assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, Gioia Bartali, nipote del grande campione; un campione che i nostri ospiti avranno modo di ricordare e omaggiare visitando il Museo e la sua cappellina privata dove è esposta la sua bici del 1949”. Dal luglio scorso, “quando il collezionista Gianfranco Trevisan ce l’ha donata – sottolinea Rosati – in tanti sono venuti qui per vederla, ammirarla e conoscere le eroiche imprese di Bartali e di tutta la rete clandestina che salvò centinaia di ebrei qui in Assisi e a Firenze. È una bella storia che non ci stancheremo mai di raccontare e far conoscere. Per questo siamo ripartiti, proprio in questi giorni, con la nuova programmazione didattica per le scuole con nuovi progetti, laboratori e visite guidate”. Per quanto riguarda il programma di domani, sabato 23 settembre partenza (alle 9) e arrivo a Palazzo Trinci in piazza della Repubblica a Foligno, con la sosta (tra le 10.30 e le 11) al Museo della Memoria, all’interno del santuario della Spogliazione. Si pedalerà insieme ai campioni benemeriti del ciclismo: Roberta Amadeo (campionessa mondiale di handbike), Gianni Bugno (campione del mondo di ciclismo) e Claudio Chiappucci (campione di ciclismo). Una opportunità da non perdere per gli amanti della due ruote che potranno pedalare fianco a fianco ad alcuni dei più importanti campioni del ciclismo. Saranno presenti anche alcuni giornalisti sportivi.