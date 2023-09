Maltempo: Coldiretti, “11 eventi estremi al giorno lungo la Penisola”

Arriva il maltempo di autunno in un 2023 che è stato accompagnato da una media di quasi 11 eventi estremi al giorno lungo la Penisola, tra grandinate, trombe d’aria, bombe d’acqua, ondate di calore e tempeste di vento che hanno provocato vittime e danni. Lo segnala l’analisi Coldiretti per l’equinozio di autunno che cade quest’anno alle 8.49 di sabato 23 settembre, sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). Nelle zone interessate dal maltempo – sottolinea la Coldiretti – sono in pieno svolgimento le raccolte, dalla vendemmia al mais fino al riso ma anche ortaggi e frutta come uva, mele, pere ed ancora pesche, albicocche e susine particolarmente sensibili alle manifestazioni violente che provocano danni irreversibili mandando in fumo un intero anno di lavoro.

A preoccupare è soprattutto la caduta della grandine nelle campagne – continua la Coldiretti – è la più dannosa in questa fase stagionale perché 2colpisce i frutti in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione”. “Un evento climatico avverso che – precisa la Coldiretti – si ripete sempre con maggiore frequenza ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis. Siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti come dimostra l’alluvione in Romagna”.